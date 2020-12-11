بدأت من قبل "الفتوة".. هنادي مهنى وأحمد خالد صالح يكشفان كواليس قصة حبهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الثنائي هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، عن كواليس علاقتهما التي كُللت بالزواج مؤخرًا، وذلك خلال تواجدهما في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال "أحمد صالح"، لـ DMC، إن علاقته بهنادي مهنى بدأت قبل مشاركتهما في مسلسل "الفتوة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قائلًا: "كان بالفعل في بينا حاجة".

وأضاف: "اتخطبنا قبل المسلسل، ولما دخلنا المسلسل ولقينا أدوارنا كدا استغربنا، بس طلع ده مالوش علاقة بخطوبتنا".

وعن التعاون سويًا مرة أخرى بعد "الفتوة"، قالت هنادي مهنا: "أكيد هبقى عايزة أمثل مع أحمد تاني لأنه كممثل ممتع جدا"، كما قال "أحمد خالد صالح": "الشغل مع أي حد بتحبه مختلف ومميز وممتع فما بالك بقى مع هنادي اللي هي أصلا مني".

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.