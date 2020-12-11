تراند اليوم : شاهد بالفيديو.. فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها

توك شو

أكدت الفنانة فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : “بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة”.

وردا على الإعلامية نجوى إبراهيم بقولها: “انتى اتحسدتى”، قالت فيفى عبده: “العين مذكورة في القرآن ومش لاقيالها حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق”.

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم قائلة: “سألت دكتور ليه الأرزق؟، قال إن اللون الأزرق أول لون تتعرف عليه العين، ونجد بعض البلاد العربية مشهورين بالعين الزرقاء”.

ومن جانبه علق الإعلامى وائل الإبراشى: “بختلف معاكم، واحنا بنحارب الشعوذة والدجل، والناس يجب أن تلجأ للقرآن”.