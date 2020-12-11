شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يعقد جلسات عمل مع أحمد نادر جلال للوقوف على تفاصيل كوفيد 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم يوسف الشريف لمسلسله الجديد كوفيد 25، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة بأسماء الممثلين، وتجرى حاليا الشركة المنتجة إبرام التعاقدات، خاصة أن تم تحديد أواخر شهر ديسمبر للبدء فى تصوير العمل، ويجرى الثنائي الشريف ونادر جلال جلسات عمل للوقوف علي التفاصيل النهائية للمسلسل.

وفى السياق ذاته، أوشكت الكاتبة إنجى علاء على الانتهاء من كتابة الحلقات النصفية الأولى، حيث تعكف انجى حاليا علي كتابة الحلقات الأخيرة حتى يتم تصوير المسلسل بعدد حلقات 25 علي أقصى تقدير.



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وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.