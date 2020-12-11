محمد حمدي يعلن موعد ومكان جنازة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلن المخرج محمد حمدي، موعد ومكان جنازة زوجته المخرجة نيفين سامي، التي توفيت قبل ساعات. وكتب حمدي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "صلاة الجنازة الجمعة بعد صلاة الضهر من مسجدالحصري أكتوبر والدفن بمقابر الأسرة في مقابر أكتوبر طريق الواحات". كانت الفنانة فريدة الجريدي، أعلنت خبر وفاة المخرجة نيفين سامي، زوجة المخرج محمد حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك". وكتبت فريدة "البقاء لله وفاة زوجة المخرج محمد حمدي، اللهم ارحمها واربط على قلب زياد حمدي، وأهلها وأبناءها بالصبر، اللهم اجعلها اسعد لياليها.. ترحموا". وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحلة، وأصدقاء زوجها المخرج محمد حمدي، على الدعاء لها، متمنين لها الرحمة.

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