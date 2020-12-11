محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت الفنانة فريدة الجريدي، خبر وفاة المخرجة نيفين سامي، زوجة المخرج محمد حمدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك". وكتبت فريدة "البقاء لله وفاة زوجة المخرج محمد حمدي، اللهم ارحمها واربط على قلب زياد حمدي، وأهلها وأبناءها بالصبر، اللهم اجعلها اسعد لياليها.. ترحموا". وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحلة، وأصدقاء زوجها المخرج محمد حمدي، على الدعاء لها، متمنين لها الرحمة.

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