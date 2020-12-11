يسرا تشارك جمهورها بصور أحدث ظهور لها في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الكبيرة يسرا جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش ختام فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

أقيم حفل الختام مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم "ليلى علوي، إلهام شاهين، نيللي كريم، أمير شاهين، تارا عماد، رانيا يوسف، مريم الخشت، سمية الخشاب، تيام مصطفى قمر".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.