محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نيللي كريم صورة ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت نيللي في الفيديو خلال استعدادها لحضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| نيللي كريم تنشر كواليس استعدادها لختام مهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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