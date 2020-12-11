شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: المهرجانات ليست فنا لأن هناك أشياء يتفق عليها الحس الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد: "لا يمكن تسمية أغانى المهرجانات التى تسبب الإزعاج والضوضاء فنا لأن هناك أشياء يتفق عليها الحس الإنسانى، والأجيال الجديدة ذوقها اختلف وشايف إنه ذوق فاسد".

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة أم بى سى مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر: " بدأنا تصوير الإرهاب والكباب دون الاستقرار على اسمه وأحد عمال الإضاءة هو من اقترح على الاسم، وصدامى الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول يلية فيلم البرىء ويلية الراقصة والسياسى".

وتابع: "فيلم كشف المستور لف على كل الأجهزة الأمنية.. والفوضى السائدة فى الشارع أكثر ما يزعجنى.. و آمنت جدا بالفنانة منى زكى، والمخرج شريف عرفة أصيل واعتبره أبنى".