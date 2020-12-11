شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ: أقلق عند التعاون مع شركات لا تشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طارق الشيخ ، عندما طلب منه البعض التعاون مع بعض الشركات: كنت قلق فى البداية من التجربة لأنهم مختلفون عنى. وعندما قمت تسجيل أغنية شعرت أننى غير مقتنع بها لأنها لا تشبهنى .

وأضاف الفنان طارق الشيخ خلال لقاءه ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه الدمية أبلة فاهيتا ، ويذاع على قناة On ، "سأقوم بطرح ألبوم قريبا ، وبالمناسبة لم أطرح ألبوم منذ عشر سنوات وفى الألبوم هناك أغانى درامية لأننى متأكد أن هذا النوع أشتاق إليه الجمهور ، بجانب بعض الأغانى "الفريحى".

وفي ساق اخر أكد الشيخ أن كل أوراقه الشخصية من حيث البطاقة وجواز السفر وغيرهم، مازالت تابعة لمنطقته التي تترع فيها وهي منطقة الشرابية.

يذكر أن آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.