شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يغنى "القاضية ممكن" للزمالك من كلمات أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت أبلة فاهيتا من الفنان طارق الشيخ خلال إستضافتها له فى برنامج " لايف من الدوبلكس " والذى يذاع على قناة On ، بعدما علمت أنه يشجع فريق الزمالك أن يقوم بغناء أغنية لهم من كلماتها وعلى ألحان أغنية " كتاب حياتى ياعين " للفنان الراحل حسن الأسمر.

وكانت الأغنية بعنوان "القاضية ممكن"، وذللك بعد خسارة فريق الزمالك الأخيرة أمام الأهلى، وجاء أولى كلمات الاغنية " دى الـ٨٥ قفشة أزاى متساب .. عالطاير وباليمين وعشنا ليلة عذاب .. عذاب عذاب عذاب ".

الجدير بالذكر أن الفنان طارق الشيخ يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة. ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى.

يذكر أن آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.