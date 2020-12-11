شكرا لقرائتكم خبر عن ‏طارق الشيخ: هناك فرق كبير بين مطربين الشعبى ومطربين المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طارق الشيخ ، لم أفكر فى غناء مهرجانات فلم يعقل أن بعد غنائى لأكثر من تسعين أغنية أقوم بغناء مهرجان ، وأضاف الفنان طارق الشيخ أثناء لقاءه فى برنامج " لايف من الدوبلكس " التى تقدمه الدمية أبلة فاهيتا ويذاع على قناة On ، هناك فرق بالتأكيد بين مطربين الشعبى ومطربين المهرجانات ، فأتذكر أن المطرب الشعبى كان لابد أن يمتلك موهبة كبيرة كى يثبت نفسه بين المطربين الشعبيين أمثال حسن الأسمر وعدوية وغيرهم ولكن الأن مطربى المهرجانات معظمهم لا يوجد لديهم أى موهبة ولا يعرفون المقامات الموسيقية .

الجدير بالذكر أن الفنان طارق الشيخ يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، وكانت آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.