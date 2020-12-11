شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ: الحاجة الوحيدة اللى بكرهها فى الأفراح الراقصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طارق الشيخ، إنه اكتشف صوته خلال قراءته للقرآن فى الكتاب حيث كان يقوم بالتجويد والترتيل، وعندما التحق بالمدرسة بدأ فى الغناء وهو فى عمر التاسعة، وعلق على أن معظم أغانيه حزينه أن الناس تحب الدراما لأنها تعيش فيها الحالة بشكل أكبر وتشعر وكأن الأغنية كتبت لهم.

وأضاف الفنان طارق الشيخ خلال لقائه ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه الدمية فاهيتا ويذاع على قناةOn ، أحب الغناء فى أفراح الشارع أكثر من الفنادق وذلك لأن الفنادق يكون عدد معازيمهم ٥٠٠ او ٦٠٠ فرد أما فى الشارع يتعدى عدد المعازيم ٥٠٠٠ و٦٠٠٠ ، والشيء الوحيد الذى لا أحبه فى الأفراح هو الراقصات، لم أقصد لذلك مثلا الراقصة دينا لأنها ترتدى "شورت تحت البدلة" لكن راقصات الأفراح لم يلبسوا شيء فالمعازيم يكون تركزها مع الراقصة.

جدير بالذكر أن الفنان طارق الشيخ يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة. ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددًا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى.

يذكر أن آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.