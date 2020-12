شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق إلهام شاهين يتبادل مسك الأيدى مع هنا شيحة على السجادة الحمراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا شيحة، فى لقطة رومانسية مع محمود شاهين، ابنة شقيق الفنانة إلهام شاهين وحفيد الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا، على السجادة الحمراء، فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الثانية والأربعين، وفى مقطع فيديو نشرته الإعلامية انچى على، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت هنا مع محمود شاهين، وهما يتبادلان الحديث وقيامه بمسك يديها.

وانتهى، مساء الخميس، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن منهن يسرا وليلى علوى ونيللى كريم ودرة، لبلبة، غادة عادل، إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى وزوجته، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقى، المخرجة ساندرا نشأت، سمية الخشاب، رانيا يوسف، كما حضرت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.





وفازت النجمة إلهام شاهين، بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجوال"، كما فاز الممثل جوليان فرجوف بجائزة أفضل ممثل، عن دوره فى فيلم "دروس اللغة الألمانية - German Lessons" إخراج بافل جي. فيسناكوف، وفاز الفيلم البريطانى "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، بجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فني، وجائزة افضل فيلم الهرم الذهبي، كما فاز الفيلم الوثائقى المصرى "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مى زايد، بجائزة الهرم البرونزي، والتى تمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني.





فاز الفيلم الوثائقى المصرى "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مى زايد، بجائزة إيزيس، وقدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصرى يبرز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، فى حين فاز فيلم "على طول البحر - Along the Sea " إخراج أكيو فوجيموتو، بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر وقدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذهبت جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، إلى فيلمى "غزة مونامور" إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و"نحن من هناك" إخراج وسام طانيوس، بالمناصفة، وفاز الفيلم البريطانى "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة الفنان أمير المصري، بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسي"، وفاز الفيلم الكوبى "إيزابيل" للمخرجة المصرية سارة الشاذلي، بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وقدرها 5 آلاف دولار مقدمة من منصة Watch It، وسلمها المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.