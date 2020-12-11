خاص | تعرف على مفاجأة محمود العسيلي للجمهور في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهى الفنان محمود العسيلي من تصوير أغنيته الجديدة "حب غلط"، على طريقة الفيديو كليب وهي من إخراج إبراهيم حدرج.

وخص "العسيلي"، الخليج 365"، للكشف عن تفاصيل الأغنية، مؤكدًا طرحها بحلول العام الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع علي فتح الله وألحان العسيلي.

وعن أزمة أغنية "دنيا جديدة" التي أثيرت مؤخرًا بينه وبين المطرب أمير عيد، رفض العسيلي التعليق على الأمر مؤكدًا أن الحقيقة ستُكتشف قريبًا، قائلًا: "هتشوفوا كلكم أغنية مين والحق هيبان".

كان العسيلي وأمير عيد أثارا الجدل مؤخرًا بعد تصريحات متبادلة عبر تويتر عن أغنية "دنيا جديدة" التي قال كلا منهما إنها أغنيته.