تعرف على قصة صورة حملها مصطفى عباس على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير-محمود عبدالناصر:

ظهر الفنان مصطفى عباس على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وهو يحمل صورة له من أحد أعماله.

ويبدو أن "عباس"، حاول تذكرة الحضور به فحمل لافتة طبع عليه صورته من أحد مشاهد فيلم "أبو علي"، للفنان كريم عبدالعزيز.

الصورة التي حملها الفنان تضمنت عبارة: "لقد تعاهدنا على السير معا ولن يفرقنا شيئًا أبدًا"، تلك العبارة التي جاءت في المشهد الشهير بالفيلم: "اتفقنا مفيش حاجة تفرقنا عن بعض أبدًا ياعمري أنا".

وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.