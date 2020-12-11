منى هلا مع قطتها و"سيلفي" رانيا محمود ياسين.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الفنادق.

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة "قطتها".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بجوار سيارة قديمة.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها .

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية.