صور| ليلى وملك زاهر كأميرات ديزني في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تصوير: محمود عبدالناصر خطفتا ليلى وملك أحمد زاهر، الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي. وظهرتا كأميرات ديزني، وحرصتا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء بالمهرجان. ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما. ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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