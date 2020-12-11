أول صورة لرنا سماحة في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المطرب محمد شاهين صورة "سيلفي" له مع المطربة رنا سماحة من حفل زفافها، اليوم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
علق"شاهين" على الصورة :"مليون مبروك، لأحلى عرسان، الغالية أختي رنا سماحة، وحبيب قلبي سامر أبو طالب، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين يا حبايب قلبي".
احتفلت الفنانة رنا سماحة بليلة حنتها الاثنين الماضي، مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب.
ونشرت عدة مقاطع فيديو من الحفل، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
حضر الحفل عدد من الأصدقاء، منهم صديقتيها الفنانتين ياسمين نيازي وشاهيناز.
وظهرت رنا سماحة بعدة إطلالات مختلفة في حنتها.
رنا سماحة قد احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020
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