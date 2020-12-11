صور..ثتائيات ظهرت للمرة الأولى في القاهرة السينمائي 2020

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ظهور ثنائيات فنية للمرة الأولى بعد عقد قرانهما، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية.

ظهرت الفنانة درة للمرة الأولى مع زوجها المهندس هاني سعد، بعد عقد قرانهما في أكتوبر الماضي بعد انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، وحرصت كاميرات المهرجان على التقاط العديد من الصور سوياً، وتصدر ظهورهما محركات البحث المختلفة.

اقرأ أيضاً..بلقطات رمانسية .. ثنائيات مهرجان القاهرة تخطف أنظار الحضور بحفل الختام

إضافة إلى الفنانة بشرى وخطيبها رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك بعد اعلان خطبتهما رسمياً

في ختام الجونة السينمائي.

وأخيراً ظهور الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بإطلالة ملفتة للأنظار بعد زواجهما آواخر نوفمبر الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ 42، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات الخاصة بهذه الدورة. واستقبلت دار الأوبرا المصرية، على مدار 9 أيام، عرض 83 فيلما من 43 دولة،

من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون،والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة. وشهد انطلاق المهرجان عرض فيلم The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".