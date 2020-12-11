“إرجع يا زمان”.. رابع أغاني ألبوم كارول سماحة لعيد الميلاد

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة كرح أغنيات ألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وطرحت كارول في الساعات الماضية رابع أغاني الألبوم بعنوان “إرجع يا زمان” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وتوزيع إيليو كلًاس.
الأغنية تسلط الضوء على أيام الماضي التي كانت أفضل وأجمل بوجود الأحبة والمحبة.
نفيد بالذكر أن كارول كانت قد أصدرت ثلاث أغنيات من ألبومها الميلادي وهي “من سنة لسنة” و”إيام الشتي” و”سانتا”.
وتلاقي هذه الأغنيات رواجًا واسعًا بين الجمهور مع اقتراب عيد الميلاد المجيد.
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