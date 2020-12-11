شكرا لقرائتكم خبر عن شبيهة الراحلة ميرنا المهندس تتصدر تويتر بعد ظهورها بمهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت مصممة الأزياء ندى أكرم، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي، للشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث طالب الكثير من متابعو موقع التغريدات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

شاركت التغريدات عبر هاشتاج "ميرنا المهندس" حيث علق مغردو موقع تويتر على الشبه الكبير بينهما، كتبت منى :" فيه وحده في المهرجان كأنها ميرنا المهندس نسخه منها"، وغرد شادى عبر الهاشتاج:" سبحان الله يخلق من الشبه اربعين ميرناالمهندس".

وطالب البعض من خلال الهاشتاج الدعاء للفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي توفيت عن عمر يناهز 37 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث قالت إحدى المغردات:" الله يرحمها و يغفرلها و يتجاوز عن سيئاتها و يسكنها فسيح جناته يارب العالمين"، وكتب أخر :" ربنا يرحمها ميرنا المهندس".

وكانت انتشر تسجيل تليفزيونى نادر من قبل للفنانة الراحلة ميرنا المهندس عام يعود لعام 2004 ، قصت ميرنا معاناتها مع المرض ورحلات علاجها فى ألمانيا وأمريكا ومصر، وكيف واجهت المرض وصاحبته – على حد قولها – وتمنت إن كان الموت من نصيبها فى هذا العمر القصير فتمنت أن تموت أمام الكاميرا أو على المسرح أو فى اللوكيشن وقالت ميرنا إن مرضها بدأ بتشخيص خاطئ إذ قال الأطباء إنها تعانى "ديزونتاريا" وانقطعت عن الطعام حتى وصل وزنها 35 كيلوجراما، لتتوجه بعدها إلى ألمانيا لكن الطبيب رفض إجراء جراحة لها، بعدما أكد أن نسبة نجاحها ستكون 1% فقط.