شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا تشارك جمهورها صورًا من كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورًا جديدة من كواليس استعدادها للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، معلقة على الصور قائلة: "الاستعداد للحفل الختامي للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".



يسرا عبر انستجرام

وفي وقت سابق، خضعت النجمة الكبيرة يسرا لجلسة تصوير جديدة لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى افتتاح دورته الـ42، وظهرت بها ترتدى فستانا أحمر من تصميم مصمم الأزياء اللبنانى جورج حبيقة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق "خلف الكواليس أثناء الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".



الفنانة يسرا

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل الختام، فوز الفيلم الهولندي (ذهب) إخراج روجيه هيسب، بجائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالمهرجان، حيث يشهد المهرجان العرض الأول للفيلم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول، "تيمو" لاعب جمباز موهوب يتقاسم حلما كبيرا مع والده ذو الاحتياجات الخاصة هو؛ "الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية". لكن عندما يقابل "تيمو" المعالجة النفسية "آيرين"، تتغير نظرته تجاه كل شيء.



النجمة يسرا