تامر حسني نجم الحفل الإفتتاحي لمهرجان دبي للتسوق

متابعة بتجــــــــــرد: يفتتح النجم المصري تامر حسني، مهرجان دبي للتسوق، في 17 ديمسبر/كانون الأول الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم تامر خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” إعلان الحفل الذي يجمعه بالفنان حسين الجسمي وأشار في تعليقه عليه إلى حماسه للقاء محبّيه في الإمارات وتحديدًا دبي، فكتب: “جمهوري الحبيب في دبي وكل الامارات، مستنيكم في ١٧ ديسمبر في حفل استثنائي لإفتتاح مهرجان دبي للتسوق، احجزوا بسرعة عبرwww.Dubaicalendar.com لأن التذاكر محدودة بسبب خضوع الحفل لإجراءات التباعد الاجتماعي، وما تنسوش الكمامات عشان سلامتكم وسلامة الغير. القاكم في دبي”.

يشار إلى أن مهرجان دبي للتسوق يحمل في دورته الجديدة شعار “اكتشف عالمًا من الروائع”، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة.