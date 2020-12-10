العضلات المفتولة والتمارين المُرهِقة.. ابن بيكهام يسخر منه في مواقع التواصل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر دافيد بيكهام (45 عامًا) صورة في حسابه الرسمي عبر “إنستغرام”، حين كان أسطورة كرة القدم يعرض فيها عضلاته، لكن يبدو أنّ الصورة لم تعجب الجميع، وبخاصّة أحد افراد عائلته.

تباهى بيكهام بلياقة بدنية أثناء قيامه بمجموعة من تمارين الضغط، لكنّ ملامح الأخير فضحته إذ بدا وكأنه يكافح نوعاً ما من أجل التركيز على التدريبات المرهقة. وعلّق بيكهام على الصّورة: “أنا أكره ترك تمارين الذراعين حتى النهاية”.

في حين أنّ غالبية متابعيه، والذين يبلغ عددهم 65 مليونًا، توافدوا لمجاملة لاعب كرة القدم، فقد أوضح ابنه روميو أنّ تمارين والده لم تبهره، معلّقًا: “لا بأس يا رجل”، مرفقًا التعليق برمز تعبيري ضاحك.

يأتي ذلك بعدما قام نجم كرة القدم بتحويل مظهره إلى رجل متقدّم في السّن خلال حملة إعلانية جديدة للتوعية بمرض الملاريا.