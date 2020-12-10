نقل جورج كلوني إلى المستشفى.. “خسر كثيراً من الوزن”

متابعة بتجـــــــــــرد: كان من المقرر أن يسافر جورج إلى القطب الشمالي لإخراج فيلم “The Midnight Sky”، إلى جانب الممثلين البريطانيين فيليسيتي جونز وديفيد أويلوو، حيث يؤدي دور عالم فلك مصاب بالسرطان يحارب العناصر الموجودة في محطته النائية التي اجتاحتها الثلوج للاتصال بطاقم سفينة الفضاء العائدة.

وعلّق النجم الذي أخرج ستة أفلام أخرى، بأن هذا العمل كان أكبر مشروع له حتى الآن، وتوجّب عليه أن يكون في صحّة ممتازة لتنفيذه، وأضاف: “لقد احتجت إلى بضعة أسابيع لكي أتعافى، وكوني المخرج في الوقت عينه، لم يكن الأمر سهلًا لأنه يتطلّب طاقة كبيرة”.

وشرح الأخير أنّه بالإضافة إلى فقدان الوزن بسبب هذا الدور، كان عليه التوقف عن الحلاقة أيضًا، ما لم يكن محبّبًا لدى زوجته أمل (42 عامًا)، معلّقًا: “نَمَت لحية كبيرة وقبيحة وأحبها ابني لأنه كان يخفي فيها أشياء لم أكن أدرك وجودها فيها إلى حين وصولي إلى العمل، وكنت أتفاجأ بوجود مصاصة عالقة في لحيتي مثلًا”.

وأضاف: “لكن زوجتي وابنتي شعرتا ببهجة كبيرة عند إطلاق الفيلم لأنه كان من الصعب جدًا العثور على وجهي تحت كل هذه الفوضى”.

وأجري كلوني المقابلة عبر تطبيق “زوم” من منزله في هوليوود هيلز حيث أمضى مع زوجته أمل وتوأمهما الأشهر العشرة الأخيرة منذ اندلاع جائحة كورونا.