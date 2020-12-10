10 صور من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الخميس، حضور عدد كبير من نجوم السينما العربية.

وحرص النجوم على التقاط الصور على السجادة الحمراء، وتبادل الأحاديث حول جوائز المهرجان.







وكان في مقدمة المشاركين في حفل الختام: يسرا، ليلى علوي، غادة عادل، جومانة مراد، يسرا اللوزي، سمية الخشاب، نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم.





وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري لمصر، وألقى محمد حفظي، رئيس الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة قال فيها "يجب توجيه الشكر لوزارات الصحة والثقافة والداخلية، وهذه دورة التحديات بسبب الظروف التي حاصرتها".

ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرِّم في حفل الافتتاح بجائزة "الهرم الذهبي" التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والنجمة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.







