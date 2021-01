مهرجان القاهرة| "50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ" يفوز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفيلم المكسيكي (50 أو حوتان يجتمعان على الشاطئ - or Two Whales Meet on the Beach 50) للمخرج خورخي كوتشي، بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه المستوحاة من قصة حقيقية، حول اثنين من المراهقين، فيليكس وإليسا، يلتقيان بينما يلعب كل منهما على هاتفه المحمول اللعبة القاتلة سيئة السمعة: الحوت الأزرق، تنمو علاقتهما وعشقهما بينما يقتربان من المرحلة النهائية للعبة، الانتحار، استنادا إلى اللعبة التي صدمت العالم، يستكشف المخرج خورخي كوتشي هذه القصة المأساوية بطريقة حميمية، شاعرية، وأحيانا صادمة للغاية، الفيلم يأخذنا إلى نظرة أعمق في نفسية المراهقين وشعورهم بالاكتئاب.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.