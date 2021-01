ختام "القاهرة السينمائي".. "نحن من هناك" يفوز بجائزة أحسن فيلم غير روائي في آفاق السينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفيلم الوثائقي "نحن من هناك - We Are from There" إخراج وسام طانيوس، بجائزة أحسن فيلم غير روائي، وذلك ضمن منافسات مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج لبنان وفرنسا، وشهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال أحداثه تلعب الذاكرة دورًا أساسيًا، فهناك الذي يقصده العنوان ليس فقط هو الوطن الذي غادرته الشخصيات ولكنه أيضا ذاكرتها، أحلامها التي لم تتحقق في شوارع المدينة الأم، ولم تتلون في شوارع المهجر، فبقيت حائرة بين أن تتحول إلى ذكرى أو تظل عالقة في انتظار أن تمسها يد الحالمين بها، يتساءل الفيلم عن إمكانية تحول الوطن إلى ذكرى أو تحول الذكرى إلى وطن محمول يسافر مع أصحابه ويذكرهم دوما أنهم لا ينتمون إلى أي وطن آخر سوى هناك.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل من؛ الممثلة المصرية يسرا اللوزي، والمخرج والمنتج الإماراتي، علي مصطفى، والممثلة والمؤلفة والمخرجة اللبنانية، زينة دكاش.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.