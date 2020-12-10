يارا تنشر فيديو كليب صغير لـ”خلوني معو”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 15 دقيقة

نشرت الفنانة يارا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عفوي لها. وفي تفاصيل الفيديو، أطلت يارا بملابس فريدة باللون البنفسجي الفاتح واللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتيفيها بتسريحة شعر مجعدة طويلة، وإعتمدت بدورها ماكياج ناعم بأحمر شفاه بنفسجي فاتح.

وعلقت على الفيديو قائلةً: “مساؤكم سعادة تغمر قلوبكم وهيدا كليب صغير لأغنية “خلوني معو” لإني بحبها كتير وأهم شي الحماس اللي فيني”.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها اللافتة وحبهم لها.

يذكر ان الفنانة يارا طرحت أغنية “حبيبي يا” حصرياً عبر قناة يارا على اليوتيوب، من كلمات أصايل وألحان البحر، وتوزيع حاتم منصور، وجاءت بقالب إيقاعي رومنسي باللهجة الخليجية. ومعروف عن الفنانة يارا، انتمائها وعشقها لنادى برشلونة الإسبانى.