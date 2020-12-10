تراند اليوم : عاش ياكابتن- يفوز بجائزة “إيزيس” بمهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فوز الفيلم الوثائقي المصري “عاش يا كابتن” للمخرج مي زايد بجائزة “إيزيس”.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

الفيلم تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وشهد المهرجان عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتبع أحداث الفيلم على مدار ٤ سنوات رحلة “زبيبة” الفتاة المصرية ذات الـ14 عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال،

مثل ابنة مدربها “نهلة رمضان” بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف “كابتن رمضان” الذي أمضى أكثر من ٢٠ عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

شارك في لجنة تحكيم جائزة إيزيس كل من الفنانة سلوى محمد علي، والفنانة ثراء جبيل، والمخرجة أيتن أمين.

الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

