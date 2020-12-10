المسلسلات الأكثر بحثًا في مصر للعام 2020.. “الاختيار” في الصدارة

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر مسلسل “الاختيار” الذي عرض في رمضان الماضي قائمة العشرة مسلسلات الأكثر بحثاً في مصر للعام 2020، والمأخوذ من قصة حقيقية لكمين “البرث” في رفح عام 2017، الذي استشهد فيه الضابط في القوات المصرية المسلحة أحمد المنسي، إضافة إلى إصابة واستشهاد 26 فرداً من الجيش، وحقق في رمضان نسبة مشاهدة كبيرة وكان حديث الشارع المصري.

في المرتبة الثانية في القائمة حل مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي عرض أخيراً على “نتفليكس” والذي انقسمت الآراء حوله.

المرتبة السادسة احتلتها حكاية “لازم أعيش”، من المسلسل المتصل المنفصل “إلا أنا”، وهي الحكاية التي قامت ببطولتها جميلة عوض، وقدّمت دور فتاة مصابة بالبهاق، وعرض المسلسل منذ أقل من شهرين.

مسلسل “ليه لا” والذي عرض على منصة شاهد “في اي بي” منذ أشهر قليلة جاء في المرتبة السابعة، وهو من بطوله أمينة خليل، محمد الشرنوبي، وشيرين رضا وهالة صدقي وعمر السعيد وهاني عادل.

ويدور عن عليا التي تقوم بدورها أمينة خليل، التي تقرر الاستقلال عن عائلتها والهروب والاشتراك في مسابقه الفوز بها يوفر لها منحة دراسية وغيرها من الجوائز.

في المرتبة الثامنة حل مسلسل “الانسة فرح” وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير “Jane The Virgin”، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج. أما مسلسل “ختم النمر” فقد حل في المرتبة التاسعة من بطولة أحمد صلاح حسني، و‌نسرين طافش، و‌ميرهان حسين، و‌عفاف شعيب، وفي المرتبة العاشرة جاء مسلسل”بخط الايد ” من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر وخالد كمال.