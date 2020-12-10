بعد أن رفضت طلبه تطورات جديدة في علاقة حلا شيحة ومعز المسعود

متابعة بتجــــــــــــرد: تشهد علاقة الفنانة المصرية حلا شيحا والداعية الإسلامي معز المسعود تطورات سريعة في الآونة الأخيرة.

فبعد الكشف العلني عن قصة حبهما٬ على ما يبدو أن العين أصابتهما إذ كشفت مصادر مقربة من الثنائي بأن علاقتهما متوترة وربما لن يتمّ الزواج.

وبالخوض في تفاصيل المشكلة القائمة بين حلا ومعز ونقلاً عن مقربين منهما فإن سبب التوتر الذي تشهده علاقتهما هو طلب معز من حلا اعتزال التمثيل نهائياً وارتداء الحجاب والتفرّغ لحياتها الزوجية كأي سيدة عادية.

وبرر مسعود طلبه هذا بأن حلا سبق أن اعتزلت الفن لمدة 12 عاماً وعودتها له حدثت من مدة قصيرة جداً مما يجعل الاعتزال سهلاً ووارداً بشكل طبيعي ومن دون تعقيدات.

بدورها رفضت حلا طلب معز وأوضحت له أن قرار اعتزالها السابق كان بسبب وجودها خارج مصر مع زوجها السابق وأولادها الصغار ولكنها اليوم مستقرة في مصر وأولادها لم يعودوا صغاراً وبالتالي يمكنها استكمال حياتها الفنية.

وكشفت المصادر أيضاً عن أن معز أعطى حلا مهلة للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرارها النهائي في علاقتهما مؤكداً في الوقت عينه رغبته في الزواج والاستقرار.

وحتى الساعة لم يتم حسم الأمر نهائياً في حين ينتظر الجمهور بفارغ الصبر معرفة مصير علاقة حلا ومعز.

وتجدر الإشارة إلى أن معز المسعود اعترف علنياً ولأول مرة لـ”حلا”.

وقدم لها أغنية تحمل اسم “مقاتل” ونشر مقطعاً منها عبر حسابه في انستغرام مرفقة برسالة قال فيها: “سجّلت مؤخراً عرضاً توضيحياً على iPhone لأغنيتي التالية “Fighter” على جيتاري، والتي أعددتها في عام 2007. هذه الأغنية لك يا فتاتي “حلا شيحة” رحلتنا واحدة نحن بعيدون عن الضحالة الآن”.

بدورها أعادت حلا نشر الأغنية عبر حسابها في انستغرام وعلقت بالقول: “مقاتل” لمعز مسعود شعرت بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة بأنك كرستها لي لديك الكثير لتقدمه٬ لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك”.