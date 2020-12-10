شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة والأخت.. سند أشرف زكى لحظة سجوده في مهرجان العربي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات مؤثرة عاشها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية خلال تكريمه في مهرجان العربي للمسرح، بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وخلالها كانت زوجته الفنانة روجينا وشقيقته ماجدة زكي سندا له على خشبة المسرح، لاسيما أثناء لحظة سجوده عقب التكريم.

الفنانة ماجدة زكي ساندت شقيقها الدكتور أشرف زكي خلال تكريمه في المهرجان الفني، حيث ظهرت في غاية السعادة أثناء التكريم، وبكت فرحًا في تلك اللحظات المبهجة، خاصة حينما سجد الفنان أشرف زكي على خشبة المسرح في مشهد مؤثر.

كما أن النجمة روجينا، تدعم زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في المواقف الصعبة وكذلك السعيدة التي يمر بها بين الحين والآخر، كان أحدثها خلال تكريمه في المعهد العالي للفنون المسرحية، الأربعاء.



لحظة سجود أشرف زكي

وظهرت الفنانة روجينا بجوار زوجها الفنان أشرف زكي، حيث تأثرت بشدة في لحظة سجوده باكيا على خشبة المسرح في مهرجان العربي للمسرح بعد تكريمه، وكانت سندا له في تلك اللحظات وغيرها، وبكلمات مؤثرة، هنأت روجينا زوجها عبر حسابها الرسمي على انستجرام قائلة :" ألف مبروك افتتاح الاكاديمية الجديدة، فى حضور معالى وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، ومبروك على التكريم من بيتك الاول والاخير المعهد العالى للفنون المسرحية".

وفي وقت سابق، كرم مهرجان العربي للمسرح "زكي طليمات"، الأربعاء، بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية الذي تأثر جدًا بهذا التكريم وبكي ثم سجد علي خشبة المسرح ليقبلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا.

وقال أشرف زكي، إنه بعد تخرجه من المعهد جلس على سلمه وقال ماذا أفعل فقرر أن يستمر فى المعهد كمعيد ثم كأستاذ فهو لا يستطيع أن يبعد عن بيته وهو المعهد العالى للفنون المسرحية، وعقب تكريمه أعلن مقدم حفل الافتتاح عن أسماء لجان التحكيم كما كرم عددًا من الدفع التى تخرجت فى المعهد فى اقسام الدراما والديكور والتمثيل وكان منهم الفنان عمرو القاضي.