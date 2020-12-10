شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عاش يا كابتن" يفوز بجائزة "إيزيس" بمهرجان القاهرة وقدرها 10 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد، بجائزة إيزيس، وقدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وشهد المهرجان عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتتتبع أحداثه على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الـ14 عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من 20 عامًا في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

شارك في لجنة تحكيم جائزة إيزيس كلا من، الفنانة سلوى محمد علي، والفنانة ثراء جبيل، والمخرجة أيتن أمين.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.