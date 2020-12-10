شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن أحمد أمين: "أحد أهم أسباب الضحك في بيتنا ربنا يسعده".. والفنان يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة أنغام، على توجيه رسالة إلى النجم أحمد أمين، عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "يا جماعة حد يبلغ أحمد أمين إني بحبه جدًا وأنه أحد أهم اسباب الضحك في بيتنا ربنا يسعده" .

ورد النجم أحمد أمين، قائلاً: "ده حضرتك اللي من أسباب السعادة في بلدنا كلها.. متشكر على الرسالة العظيمة دي يا أستاذة فرحتيني جدا".



النجمة أنغام وأحمد أمين عبر تويتر

يشار إلى أن الفنان أحمد أمين، كانت أخر أعماله مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي ترجم إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، حيث تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها وليكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.