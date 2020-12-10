شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يمارس رياضة "ركوب الدراجة" في سانتا مونيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، ممارسة رياضة "ركوب الدراجة" في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث خرج الممثل البالغ من العمر 73 عامًا مرة أخرى إلى الشارع لتنظيم جولة بدراجته برفقة أحد أصدقائه بعد عدة أسابيع من إجرائه عملية جراحية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهد النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر وهو يقود دراجته أمس، ملتزما بالإجراءات الوقائية والاحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث حرص على ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من الفيروس التاجي.



شوارزنيجر مع صديقه

وارتدى أرنولد شوارزنيجر معطفًا أسودًا وقميصا أزرق فاتح تحت معطفه، إلى جانب نظارة شمسية بنية اللون وقناع وجه أسود يغطي فمه وأنفه، وأكمل نجم الكوماندوز مظهره ببنطال أسود وحذاء أسود أثناء لنزهة.

وظهر مع أرنولد شوارزنيجر، أحد أصدقائه، حيث كان يرتدى قميصًا أبيض أسفل سترة خضراء، بينما كان يسير بجانب نجم The Terminator ، كما حرص على ارتداء كمامة لحماية نفسه من عدوى فيروس كورونا المستجد.



شوارزنيجر

وفي كتوبر الماضي، خضع الفنان العالمي إلى عملية جراحية في القلب، حيث نشر صورا له من داخل المستشفي، عبر حسابه وكتب: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".