ماجد الكدوانى يحتفل بعيد ميلاده على طريقة الزعيم عادل إمام.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة الزعيم عادل إمام، احتفل الفنان ماجد الكدوانى، بعيد ميلاده اليوم 10 ديسمبر، حيث أتم عامه الثالث والخمسين، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، أحدث صورة له، أتبعها بتعليق: "مش أنا عيد ميلادى النهاردة"، وهى الجملة التى رددها الزعيم فى فيلمه "السفارة فى العمارة".



الفنان ماجد الكدوانى

ويحتفل النجم ماجد الكدوانى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 10 ديسمبر 1967 قضى عمره منذ الطفولة وحتى 18 عاما فى دولة الكويت، وتخصص ماجد فى بداية حياته فى دراسة الديكور، وحصل على البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.





وقبل تخرجه شارك فى العديد من مسرحيات الهواة، وكانت أول مسرحية له هى "الإسكافى ملكا"، فى حين يعد فيلم "عفاريت الأسفلت" عام 1996 هو أول أفلامه، وبعدها "حرامية فى كى جى 2"، "الرهينة" "الرجل الأبيض المتوسط"، ليصبح بعدها واحدا من أنجح الكوميديانات فى مصر، ثم قدم نفسه كممثل يجيد لعب جميع الأدوار مهما كانت صعوبتها فى السينما فى أفلام "كباريه" و"الفرح" و"678 " و"أسماء" و"هيبتا".

من ناحية أخرى، رشحت المخرجة ساندرا نشأت الفنان ماجد الكدوانى للمشاركة فى فيلم "شلة ليبون"، الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وأحمد السقا ومنة شلبى وجارى اختيار باقى النجوم

وتقدم المخرجة ساندرا نشأت الرواية الشهيرة بشكل مختلف عن الأحداث لكن ستحتفظ بالخطوط العريضة التى كتبها هشام الخشن، تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء كانت لهم علاقات قوية منذ الطفولة والدراسة يتجمعون فى ساحة لعمل لعبة من ألعاب القمار، وتعود الأحداث لعرض قصة كل شخص.

ومن المقرر أن يتم بدء التصوير خلال الفترة القليلة القادمة وبالتحديد فى شهر يناير القادم، وذلك بعد أن يكون أبطال العمل، قد انتهوا من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التى ينشغلون بتصويرها حالياً.

وفى سياق آخر يواصل ماجد الكداونى تصوير فيلم "وقفة رجالة" والذى تدور أحداثه فى إطار الدراما الكوميدية، حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بعد غياب طويل لمساعدة أحدهم فى إيجاد حل لأزمته ويشارك فى بطولته كل من سيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى إخراج أحمد الجندى.