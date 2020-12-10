شكرا لقرائتكم خبر عن إلين دي جينيريس تعلن إصابتها بفيروس كورونا: لحسن الحظ أنا بخير الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إلين دي جينيريس، ممثلة الكوميدية الأمريكية، مقدمة برنامج "إلين شو"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الخميس، وبذلك ستوقف برنامجها الحواري لفترة مؤقتة حتى يناير 2021.

وكتبت إلين دي جينيريس عبر حسابها الرسمي على انستجرام قائلة:"مرحباً بالجميع، أريد أن أخبركم جميعًا بأن نتيجة اختبار فيروس كوفيد 19 كانت إيجابية. لحسن الحظ، أشعر أنني بخير الآن. لقد تم إخطار أي شخص كان على اتصال وثيق بي، وأنا أتبع جميع الإرشادات المناسبة". فيما ذكرت تقارير أجنبية أن برنامج "The Ellen DeGeneres Show" سيتوقف حتى يناير المقبل.



إلين دي جينيريس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وفي أكتوبر الماضي، أصبح برنامج "The Ellen DeGeneres Show" واحدًا من أوائل البرامج التلفزيونية التي عادت إلى دعوة عدد محدود من أعضاء الاستوديوهات منذ أن فرض فيروس كورونا عمليات إغلاق واسعة النطاق في صناعة الترفيه.

وبدءًا من يوم 28 أكتوبر، حضور 40 شخصا من معجبي "إلين" في الاستوديو، في حين ظل 70 آخرون افتراضيًا. حيث يضم الاستوديو عمومًا حوالي 300 عضو من الجمهور.

ومنذ أيام، شوهدت الممثلة الكوميدية الأمريكية البالغة من العمر 62 عاما في إطلالة غير رسمية، مرتدية قميصا أزرق، إلى جانب بنطلون أسود خلال قيامها ببعض المهام في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، حيث كانت تحرص على ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية، كما أنها كانت تحمل هاتفها وحقيبة متجر من أحد المطاعم الراقية.