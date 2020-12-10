شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة" تطرح "ارجع يا زمان" رابع أغانى ألبوم كريسماس كارول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة" منذ دقائق أغنية جديدة بعنوان "ارجع يا زمان"، وهى رابع أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "كريسماس كارول"، الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وهى اجتماعية تتحدث عن الهجرة وتفكك الأسر الذى أصبح واقعاً لبنانياً مراً بعد حادث الانفجار الأليم ببيروت.

ونشرت كارول فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أعلنت فيه عن طرحها الألبوم كاملا الأسبوع المقبل، كما كشفت عن بداية تعاون بينها وبين الفنان زياد الرحبانى من خلال أغنية له بصوتها.

وقد طرحت كارول مؤخرا أغانى من ألبومها الشتوى الجديد والذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس، و هم أغنية "سانتا" من كلمات كارول سماحة و ألحان أروين ليفين و رسيل براون ، أغنية "أيام الشتى" من كلمات وألحان كارول سماحة وهي أول تجاربها في التلحين، وأغنية "من سنة لسنة" من كلمات كارول سماحة وألحان إدوارد بولا.

ومن ناحية أخرى عرض للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

وتعيش كارول حالة من الانتعاشة الفنية حيث حصلت مؤخرا على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ36.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم ، و كان آخر ألبوماتها الغنائية ألبوم " ذكرياتى" عام 2016.