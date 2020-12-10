شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تكشف عن صورة من صندوق الذكريات وهى فى عمر 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن صورة لها من صندوق ذكرياتها، حيث أزاحت الستار عن صورة تعود لها وهى فى سن الثامنة عشرة من عمرها، نشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، قالت عنها: "إنستجرام والانفلونسرز والفاشونيستا كانوا رايحيين، إحنا كنا راجعين ولا مؤاخذه، من صندوق الذكريات وأنا عمرى 18 سنة".



سوسن بدر

وانضمت النجمة سوسن بدر لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر أن ينافس به هانى سلامة فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجارى، والعمل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتولى كتابته إسلام حافظ، ويقوم بإخراجه ماندو العدل، الذى يواصل التحضير للعمل فى الفترة الحالية ومعاينة أماكن التصوير.



سوسن بدر

ويعرض حاليًا للنجمة سوسن بدر، مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين، على قناة on، وسط أحداث مثيرة ومشوقة، ووجد المسلسل قبولا لدى المشاهد، حيث ينتظره الجميع يوميا ويرغبون فى متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

مسلسل خيط حرير، تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن وحنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان وياسمين رحمى، يوسف عثمان وممدوح الشناوى، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.