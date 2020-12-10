شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة من 49 سنة للنجمة شادية خلال وجودها فى المغرب عام 1971 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صورة جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، خلال تواجدها فى دولة المغرب، عام 1971، وظهرت وهى تطالع جريدة الأنباء، وذلك أثناء مشاركتها فى احتفال عيد ميلاد الملك الحسن الثانى، الذى كان يوافق 9 يوليو، وكان حاضرا أيضا كوكبة من النجوم منهم العندليب عبد الحليم حافظ، بليغ حمدى، هدى سلطان، فايزة أحمد، محمد عبد الوهاب، محمد الموجى، محمد قنديل ووديع الصافى.



النجمة الراحلة شادية

ومنذ عدة أيام مرت الذكرى الثالثة لرحيل محبوبة الجماهير وصوت مصر الفنانة الكبيرة شادية، التى رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر من عام 2017، بعد رحلة عمر ملأتها بالفن والحب والعبادة والزهد.

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.