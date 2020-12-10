ريموشكا تثير الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أثارت المذيعة التونسية ريم الطايف الشهيرة باسم ريموشكا، جدلًا واسعًا خلال تواجدها على السجادة الحمراء بحفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت ريموشكا جريئة على "ريد كاربت"، وخطفت الأنظار بظهورها.

يختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.