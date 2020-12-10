لماذا لم يكرم مهرجان القاهرة السينمائي محمود ياسين؟.. محمد حفظي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على سؤال متعلق بسبب عدم إطلاق اسم الفنان الراحل محمود ياسين والفنان محمود عبدالعزيز على الدورة الـ42 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حاليًا.

وقال حفظي في لقاء مع "DMC"، إن إطلاق اسم شخص ما على دورة من دورات المهرجان يكون الأمر بصورة استثنائية وليس المعتاد: "بيبقى استثناء انما مش ده العادي".

وأضاف: "السنة دي رحل عنا عمالقة كتير عمرنا ما هننساهم وأكيد بنهديلهم الدورة ولكنها مش بتحمل اسم حد".

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: "التكريمات السنة كانت لناس على قيد الحياة، وفيه بعض المهرجانات كرموا ناس كتير جدا سواء عايشين أو رحلوا عنا، لكن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بتحدد اسماء المكرمين من بدري وبنعلنها من بدري".

ويختتم اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.