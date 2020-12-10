بالصور| ضحكات لينا شاماميان على السجادة الحمراء في حفل ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- محمود عبدالناصر: يسدل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الستار على دورته الـ 42، وسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما، بحفل ختام يُقام في مسرح وي بدار الأوبرا المصرية. وشهد الحفل حضور الفنانة السورية لينا شاماميان، والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء. كما حرص على حضور حفل الختام الفنانة شمية الخشاب، الفنانة مادلين طبر والفنانة الشابة مريم الخشت والذي سيشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز

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