الليلة.. طارق الشيخ ضيف أبلة فاهيتا

يستضيف برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، المطرب طارق الشيخ ، في لقاء اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON .

ويتحدث "الشيخ" عن رحلته في الغناء، وبداياته الفنية، ورأيه في العديد من النجوم. كما يحل المهندس

محمود الكومي مبتكر الروبوتات المصري ضيفا في نفس الحلقة المليئة بالمواقف الكوميدية.

وكانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع

في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.