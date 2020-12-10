بالصورة: تيم حسن مع نهاية “الهيبة الرد”… شكراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 08:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 7:20 مساءً

بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل الهيبة الرد، نشر الممثل تيم حسن وهو أحد أبطال المسلسل صورة له في المعركة الأخيرة التي خاضها ضد نمر السعيد وهو عادل كرم. وكتب عبر “تويتر”: “مع نهاية الهيبة الرد، آرائكم؟”.

وأضاف: “إذا في تمنيات عندكم للجزء الخامس، اكتبولي بالتعليقات اذا بتحبوا… شكرا”. تتواصل الإثارة في الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل الهيبة الرد حيث نجح جبل شيخ الجبل في تنفيذ الضربة القاضية ضد نمر السعيد.

وبدأت الحلقة على صوت إطلاق النار من جبل وشقيقه صخر ورجالهما وذلك أثناء اقتحام المكان الذي يحتجز فيه نمر جميع الرهائن كي ينقذ رانيا من قبضته.

وأصاب جبل وشاهين ورجالهم نمر السعيد بطلقة نارية في قدمه إلا أنه رفض الاستسلام للخسارة وتحدث معه خلف البوابة الحديدية وهدد بتفجير المنطقة. وقامت رانيا من خلف نمر بطعنه من الخلف بالسكين قبل أن يطلق الرجال النار عليه.

وأطلق نمر الرصاص على رانيا التي سقطت أرضاً حينما جاء جبل أمامها، واعترفت له بأنها اخطأت كثيراً في حقه وأنا لا أريد أي شيء غير إنك تسامحني، وقاطعها قائلاً إن الله هو المسامح وحملها الرجال إلى الخارج.

ولم يستسلم نمر بعد، إذ قال إن كبسة الزر الذي في يده سيجعل الجميع يموت ويغادر الكوكب، لكنه لم يكن يعلم بأنه تم تعطيل المتفجرات وتأمين المنطقة بالكامل عن طريق أحد الرهائن المحتجزين لديه منذ عدة حلقات.

وأنهى جبل مسلسل الهيبة الرد 4 الحلقة الأخيرة بالانتقام وقتل نمر عبر إطلاق رصاصة نحو رأسه، بل واصل وفجر المكان لكنه أخرجه منه وعلقه على حبل المشنقة وسط القرية؛ حتى يصبح عبرة لغيره من الناس.

مسلسل “الهيبة الرد” هو مسلسل لبناني سوري مشترك تم تصويره في سوريا و لبنان كما هو أيضاً تكملة لسلسة مسلسل “الهيبة” الذي أُنتج عام 2017 و تم عُرض الجزء الثاني منه تحت عنوان “الهيبة العودة” في رمضان 2018 ثم جاء الجزء الثالث تحت عنوان “الهيبة الحصاد” في عام 2019.