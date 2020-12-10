تراند اليوم : دايت قاسي يدخل جورج كلوني العناية المركزة – فيديو

كشف النجم جورج كلوني عن تعرضه لأزمة صحية طارئة استدعت إلى نقله للمستشفى بعد أربعة أيام فقط من تصوير فيلمه Midnight Sky ، والذي سيعرض أواخر الشهر الجاري على منصة “نتفليكس”.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميرور” فإن كلوني نٌقل إلى المستشفى وخضع لفحوصات طبية ومكث تحت العناية المركزة بعد إصابته بالتهاب حاد في البنكرياس نتيجة خضوعة لنظام غذائي صارم أفقده ما يقرب من 10 كيلوجرامات من وزنه في وقت قياسي كي يكون ملائمًا للشخصية التي يجسدها في فيلم Midnight Sky.

ويجسد كلوني البالغ من العمر 59 عامًا دور رائد الفضاء “أوجستين لوفتهاوس” الذي يعاني من مرض السرطان، الأمر الذي دفعه إلى السعي لفقدان وزنه حتى يبدو شكله مناسباً للدور.

وقال كلوني الحائز على جائزة الأوسكار في تصريحات خاصة لـ “ديلي ميرور” : “أعتقد أنني كنت أحاول جاهداً أن أفقد الوزن بسرعة وربما لم أكن أعتني بنفسي”.

وأضاف: “لقد استغرق الأمر بضعة أسابيع حتى شعرت ببعض التحسن، وكمخرج لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي لأنني كنت بحاجة إلى الطاقة”.

وتابع كلوني: “لم يكن فقدان الوزن هو التغيير الجسدي الوحيد الذي تحملته من أجل القيام بهذا الدور، لقد اضطررت إلى ترك لحيتي تنمو بشكل كبير، وقد أحبها ابني لأنه كان يخفي فيها ألعاباً وحلوى لا أكتشفها إلا بعد وصولي للعمل”.

يذكر أن فيلم Midnight Sky سوف يعرض على منصة “نتفليكس” يوم 23 ديسمبر الجاري وهو من بطولة واخراج جورج كلوني.