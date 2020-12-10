تراند اليوم : رانيا يوسف هتجذبك ليها بالحتة السودة – إتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافته وجذابة تكشف عن جمالها.

وتألقت بها رانيا يوسف، بفستان أنيق باللون الأسود اللامع، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود ليبرز عن جمالها.

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وحصلت رانيا يوسف على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل “عائلة الحاج متولي”، والذى جذب أنظار المنتجين إليها.

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الثانى بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأه الأول العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون.

مسلسل “الآنسة فرح” وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ولاقى هذا المسلسل إعجاب الكثير من المشاهدين.