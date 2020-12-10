طارق الشيخ ضيف حلقة الليلة مع "أبلة فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تستضيف الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، المطرب الشعبي طارق الشيخ ضيفًا في حلقة اليوم من برنامجها "لايف من الدوبلكس". تبث الحلقة في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر قناة ON، كما يحل المهندس محمود الكومي مبتكر الروبوتات المصري ضيفا في نفس الحلقة. برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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