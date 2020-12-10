بعد تكريمه بمعهد الفنون.. هذا ما قالته روجينا عن أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة روجينا زوجها الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، بعد تكريمه بالأمس من معهد الفنون المسرحية.

ونشرت "روجينا"، صورًا من الاحتفالية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك افتتاح الاكاديمية الجديدة، في حضور معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومبروك على التكريم من بيتك الأول والأخير المعهد العالي للفنون المسرحية".

وافتتح مهرجان المسرح العربي، فعاليات الدورة الـ 37، مساء أمس الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، على مسرح معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وهي الدورة المهداة لاسم الفنان الكبير سناء شافع، وتستمر فعالياتها حتى 23 ديسمبر.

وكرم المعهد الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية الذي تأثر جدًا بالتكريم وبكي ثم سجد على خشبة المسرح ليقبلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكي وزوجته الفنانة روجينا.